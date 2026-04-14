« La classe, l’œuvre ! » Restitution du projet les Muséales en Normandie !, Musée Pierre Corneille, Petit-Couronne

« La classe, l’œuvre ! » Restitution du projet les Muséales en Normandie ! Samedi 23 mai, 19h00 Musée Pierre Corneille Seine-Maritime

20 pers. max.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

La Maison des Champs – Musée Pierre Corneille, Petit-Couronne, participe cette année au dispositif d’Éducation Artistique et Culturelle « Les Muséales en Normandie » organisé par la Délégation Académique à l’Action Culturelle (D.A.A.C.) de l’Académie Normandie.

Ce concours d’écriture aura cette année le thème « Résonances ». A partir de deux oeuvres du musée, les élèves de 4ème du collège Fernand Léger de Petit Quevilly, accompagnés par leurs professeurs, réaliseront une double création littéraire et artistique. L’idée : écrire et décrire ce que cette oeuvre cette œuvre leur inspire, leur rappelle et la faire dialoguer avec d’autres œuvres qui les ont marqués !

La restitution de ce projet aura lieu lors de la Nuit des musées.

Musée Pierre Corneille 502 Rue Pierre Corneille, 76650 Petit-Couronne, France Petit-Couronne 76650 Seine-Maritime Normandie 33235681389 http://www.museepierrecorneille.fr Né à Rouen, Pierre Corneille (1606-1684) est considéré comme le père de la tragédie. Ses pièces en alexandrins figurent parmi les plus célèbres de la culture française. Sous Louis XIII et Louis XIV, le fondateur du théâtre classique s’oppose puis s’allie à Molière, tente de résister au succès de Raciné mais bénéficie toujours de la protection royale. Il entre à l’Académie française en 1647, et en est le doyen lorsqu’il meurt. La propriété acquise par son père à une dizaine de kilomètres en aval de Rouen est pour Pierre Corneille et sa famille un lieu de travail et de repos à l’écart de la vie citadine. Le musée installé dans la maison conserve du mobilier normand d’époque, des sculptures, des gravures et des éditions rares et originales.

La Maison des Champs – Musée Pierre Corneille, Petit-Couronne, participe cette année au dispositif d’Éducation Artistique et Culturelle « Les Muséales en Normandie » organisé par la Délégation à de …

David d’Angers. Esquisse du monument à PC. 1831© RMM-Rouen Normandie