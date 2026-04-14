Visite guidée de l’exposition : Thomas, l’autre Corneille, Musée Pierre Corneille, Petit-Couronne

Visite guidée de l’exposition : Thomas, l’autre Corneille Samedi 23 mai, 19h30, 20h30, 21h30 Musée Pierre Corneille Seine-Maritime

Durée 30 min, 20 pers. max.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:30:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T21:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

La postérité a retenu le nom de Pierre Corneille (1606-1684), dramaturge connu et reconnu à travers le monde et auteur du Cid (1637). Mais au sein de la famille Corneille, il existe un autre génie : Thomas ! C’est lui, et non Pierre, qui a signé la pièce de théâtre qui a rencontré le plus grand succès au 17e siècle : Timocrate (1656).

Comme son frère, Thomas poursuit des études de droit avant d’embrasser une activité très dense de dramaturge. Une telle relation mimétique entre deux frères est encore source d’interrogation et de mystère d’autant plus que Thomas épousa la sœur de la femme de Pierre et ils ne cessèrent de vivre — et d’écrire — l’un à côté de l’autre.

Pourquoi Thomas Corneille, extrêmement populaire de son vivant, voire plus que son grand frère, a-t-il sombré dans l’oubli contrairement à son ainé, à la renommée inébranlable ?

À l’occasion des 400 ans de sa naissance, l’exposition invite à découvrir cet « autre » Corneille, qui possédait l’art du style, de la dramaturgie… mais aussi celui de l’humour !

Musée Pierre Corneille 502 Rue Pierre Corneille, 76650 Petit-Couronne, France Petit-Couronne 76650 Seine-Maritime Normandie 33235681389 http://www.museepierrecorneille.fr Né à Rouen, Pierre Corneille (1606-1684) est considéré comme le père de la tragédie. Ses pièces en alexandrins figurent parmi les plus célèbres de la culture française. Sous Louis XIII et Louis XIV, le fondateur du théâtre classique s’oppose puis s’allie à Molière, tente de résister au succès de Raciné mais bénéficie toujours de la protection royale. Il entre à l’Académie française en 1647, et en est le doyen lorsqu’il meurt. La propriété acquise par son père à une dizaine de kilomètres en aval de Rouen est pour Pierre Corneille et sa famille un lieu de travail et de repos à l’écart de la vie citadine. Le musée installé dans la maison conserve du mobilier normand d’époque, des sculptures, des gravures et des éditions rares et originales.

La postérité a retenu le nom de Pierre Corneille (1606-1684), dramaturge connu et reconnu à travers le monde et auteur du Cid (1637). Mais au sein de la famille Corneille, il existe un autre génie : …

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