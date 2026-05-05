Démonstration : Led it be, Bibliothèque universitaire du Havre, Le Havre
Démonstration : Led it be, Bibliothèque universitaire du Havre, Le Havre samedi 19 septembre 2026.
Démonstration : Led it be 19 et 20 septembre Bibliothèque universitaire du Havre Seine-Maritime
Durée 1h.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Led it be
Présentation de l’installation Led It Be à la Bibliothèque universitaire
25 m², 22 500 LED, et l’imagination de chercheurs du laboratoire LITIS (Laboratoire d’Informatique, du Traitement de l’Information et des Systèmes) de l’université Le Havre Normandie se sont unis pour proposer une installation où l’informatique et ses algorithmes peuvent éveiller la curiosité et l’émerveillement dans le regard d’un visiteur.
Bibliothèque universitaire du Havre 25 rue Philippe Lebon, 76600 Le Havre Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie 02 32 74 44 14 http://bu.univ-lehavre.fr https://fr-fr.facebook.com/BUduHavre/;https://twitter.com/buhavre;https://www.linkedin.com/company/bulehavre;https://www.instagram.com/bulehavre Inaugurée en 2006, la bibliothèque universitaire est l’œuvre de René et Phire Week Dottelonde.
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©BU Le Havre Normandie
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