Atelier créatif Cadre mural végétal Les Jardins Suspendus Le Havre

Les Jardins Suspendus 76 Rue du Fort Le Havre Seine-Maritime
Début : 2026-08-19 14:00:00
fin : 2026-08-19 16:00:00
2026-08-19 2026-09-16
Lors de cet atelier, chacun apprendra à assembler plantes et fleurs séchées récoltées en amont par nos jardiniers botanistes. Pour réaliser un cadre décoratif unique, vous laisserez libre cours à votre imagination et redonnerez vie à la beauté végétale. Chacun repartira avec sa propre création.
Durée 2h.
Rendez-vous à l’entrée des serres.
Réservation obligatoire au 02 32 74 04 33 jusqu’au jour précédent l’atelier du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h ou sur jardinssuspendus@lehavre.fr .
Les Jardins Suspendus 76 Rue du Fort Le Havre 76620 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 74 04 33 jardinssuspendus@lehavre.fr
