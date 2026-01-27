Atelier créatif Cadre mural végétal Les Jardins Suspendus Le Havre

Atelier créatif Cadre mural végétal

Les Jardins Suspendus 76 Rue du Fort Le Havre Seine-Maritime

Début : 2026-08-19 14:00:00

fin : 2026-08-19 16:00:00

2026-08-19 2026-09-16

Lors de cet atelier, chacun apprendra à assembler plantes et fleurs séchées récoltées en amont par nos jardiniers botanistes. Pour réaliser un cadre décoratif unique, vous laisserez libre cours à votre imagination et redonnerez vie à la beauté végétale. Chacun repartira avec sa propre création.

Durée 2h.

Rendez-vous à l’entrée des serres.

Réservation obligatoire au 02 32 74 04 33 jusqu’au jour précédent l’atelier du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h ou sur jardinssuspendus@lehavre.fr .

