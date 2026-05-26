Démonstration Lettres en Voyage Village de Kerhinet Saint-Lyphard
Démonstration Lettres en Voyage Village de Kerhinet Saint-Lyphard jeudi 16 juillet 2026.
Saint-Lyphard
Démonstration Lettres en Voyage
Village de Kerhinet Les Ateliers Saint-Lyphard Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 10:00:00
fin : 2026-09-04 18:00:00
Date(s) :
2026-07-16 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-19 2026-07-20 2026-07-21 2026-07-22 2026-07-23 2026-07-24 2026-07-25 2026-07-26 2026-07-27 2026-07-28 2026-07-29 2026-07-30 2026-07-31 2026-08-29 2026-08-30 2026-08-31 2026-09-01
Démonstration de fabrication du papier, de gravure et d’imprimerie tout au long de la journée.
Animé par Marielle Lefeuvre de l’association Lettres en voyage .
Village de Kerhinet Les Ateliers Saint-Lyphard 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 91 68 68 maisonduparc@parc-naturel-briere.fr
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English :
L’événement Démonstration Lettres en Voyage Saint-Lyphard a été mis à jour le 2026-05-22 par ADT44
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