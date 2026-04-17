Démonstration : participation à un faux procès, Palais de justice, Le Havre

Informations pratiques

Démonstration : participation à un faux procès Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 Palais de justice Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Il s’agira de proposer à deux reprises dans la journée un faux procès à 10 heures puis à 14 heures, suivi d’un débat de 16 heures à 17 heures.

Nous souhaitons évoquer par ce biais le traitement par la justice des dossiers d’agressions sexuelles sur mineurs.

Il sera également possible de visiter les salles d’audience

Palais de justice 133 boulevard de Strasbourg, 76600 Le Havre Le Havre 76600 Les Ormeaux Seine-Maritime Normandie 02 35 22 31 22 http://www.lehavre.fr Construit en 1886 par Eugène Bourdais, l’édifice reprend un vocabulaire architectural à l’antique: la façade principale donnant sur le boulevard de Strasbourg est encadrée par les statues de l’écrivain Bernardin de Saint-Pierre et du poète Casimir Delavigne, deux fugures emblématiques de la littérature du XIXème siècle, natifs du Havre. Accès par le tramway – Parkings publics payants

Il s’agira de proposer à deux reprises dans la journée un faux procès à 10 heures puis à 14 heures, suivi d’un débat de 16 heures à 17 heures.