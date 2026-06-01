Démonstration : présentations du site internet des Archives du Calvados, Archives départementales du Calvados, Caen

Démonstration : présentations du site internet des Archives du Calvados 19 et 20 septembre Archives départementales du Calvados Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Des archivistes sont présents en salle de lecture pour répondre à vos questions et vous expliquer le fonctionnement des recherches sur le site internet des Archives du Calvados pour faire sa généalogie, l’histoire d’une maison, d’un bâtiment ou d’une commune etc …

Présentations-flash (durée 15 minutes) :

le samedi à 14h30 (les recherches en ligne), 15h15 (l’état-civil), 16h45 (les notaires) et 17h15 (faire l’histoire d’une maison)

le dimanche à 14h30 (les recherches en ligne), 15h15 (l’état-civil), 16h15 (les notaires) et 17h15 (faire l’histoire d’une maison)

Archives départementales du Calvados 61 Rue de Lion-sur-Mer, 14000 Caen, France Caen 14000 Calvados Normandie 33231471850 http://archives.calvados.fr https://archives.calvados.fr/ Parking gratuit. Tramway A ou B, arrêt Copernic. Bus n°22 ou n°5, arrêt Cité U Lebisey : depuis le centre-ville, prendre l’arrêt Tour Leroy ou Théâtre.

Des archivistes sont présents en salle de lecture pour répondre à vos questions et vous expliquer le fonctionnement des recherches sur le site internet des Archives du Calvados pour faire sa d’une ou…

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