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AGENDA · Bellême

Démonstration réalisation d’une fresque Bellême célèbre sa forêt Journées du Patrimoine Bellême

samedi 19 septembre 2026 · Bellême

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Rue Francis Geng (ex Rampe du Chateau)
Ville
61130 Bellême
Département
Orne
Tarif

Bellême

Démonstration réalisation d’une fresque Bellême célèbre sa forêt Journées du Patrimoine

Rue Francis Geng (ex Rampe du Chateau) Bellême Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Hélène Liger célèbrera la tradition mycologique de Bellême en réalisant en public une fresque illustrant les Mycologiades internationales créées en 1953, et la forêt de Bellême, monument de biodiversité.   .

Rue Francis Geng (ex Rampe du Chateau) Bellême 61130 Orne Normandie +33 2 33 85 31 00  belleme.patrimoine@gmail.com

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English : Démonstration réalisation d’une fresque Bellême célèbre sa forêt Journées du Patrimoine

L’événement Démonstration réalisation d’une fresque Bellême célèbre sa forêt Journées du Patrimoine Bellême a été mis à jour le 2026-08-13 par CdC des Collines du Perche Normand

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