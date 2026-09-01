Démonstration réalisation d’une fresque Bellême célèbre sa forêt Journées du Patrimoine Bellême
samedi 19 septembre 2026 · Bellême
Informations pratiques
Bellême
Démonstration réalisation d’une fresque Bellême célèbre sa forêt Journées du Patrimoine
Rue Francis Geng (ex Rampe du Chateau) Bellême Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Hélène Liger célèbrera la tradition mycologique de Bellême en réalisant en public une fresque illustrant les Mycologiades internationales créées en 1953, et la forêt de Bellême, monument de biodiversité. .
Rue Francis Geng (ex Rampe du Chateau) Bellême 61130 Orne Normandie +33 2 33 85 31 00 belleme.patrimoine@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Démonstration réalisation d’une fresque Bellême célèbre sa forêt Journées du Patrimoine
L’événement Démonstration réalisation d’une fresque Bellême célèbre sa forêt Journées du Patrimoine Bellême a été mis à jour le 2026-08-13 par CdC des Collines du Perche Normand