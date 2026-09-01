Informations pratiques

Bellême

Démonstration réalisation d’une fresque Bellême célèbre sa forêt Journées du Patrimoine

Rue Francis Geng (ex Rampe du Chateau) Bellême Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Hélène Liger célèbrera la tradition mycologique de Bellême en réalisant en public une fresque illustrant les Mycologiades internationales créées en 1953, et la forêt de Bellême, monument de biodiversité. .

Rue Francis Geng (ex Rampe du Chateau) Bellême 61130 Orne Normandie +33 2 33 85 31 00 belleme.patrimoine@gmail.com

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English : Démonstration réalisation d’une fresque Bellême célèbre sa forêt Journées du Patrimoine

L’événement Démonstration réalisation d’une fresque Bellême célèbre sa forêt Journées du Patrimoine Bellême a été mis à jour le 2026-08-13 par CdC des Collines du Perche Normand