Informations pratiques

Bellême

Journées du Patrimoine à Bellême 2026

1 place de la République Bellême Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Les journées du Patrimoine à Bellême pour l’année 2026

Bellême dévoile ses nombreux lieux de patrimoine au gré d’un circuit d’une vingtaine d’étapes dans la ville et ses environs tour dans les remparts qui ont connu le siège de la ville en 1229 par Blanche de Castille, église Saint Sauveur, chapelle du Xème siècle, porches d’hôtels particuliers, demeures anciennes,… accueillent des artisans et artistes. Vous découvrirez à la fois ces lieux de patrimoine à Bellême et les savoirs faire. Et en plus des animations, des ballades en calèches, des visites guidées… .

1 place de la République Bellême 61130 Orne Normandie +33 2 33 85 31 00 belleme.patrimoine@gmail.com

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English : Journées du Patrimoine à Bellême 2026

L’événement Journées du Patrimoine à Bellême 2026 Bellême a été mis à jour le 2026-08-13 par CdC des Collines du Perche Normand