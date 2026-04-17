Démonstration : souvenirs-souvenirs…, Abbaye de Graville, Le Havre

Informations pratiques

Démonstration : souvenirs-souvenirs… 19 et 20 septembre Abbaye de Graville Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:45:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:45:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

En décembre prochain, le musée de l’abbaye de Graville fête ses 100 ans. L’association « Cueilleurs d’histoires » se pose tout l’après-midi au musée pour récolter vos souvenirs et vos meilleurs moments passés à l’abbaye. Cette collecte fera l’objet d’un petit livre anniversaire à découvrir à la fin de l’année. Venez nombreux !

Abbaye de Graville 53 Rue de l’Abbaye, 76600 Le Havre, France Le Havre 76600 Graville Seine-Maritime Normandie +33235245100 https://musees-mah-lehavre.fr/musees/abbaye-graville Cette abbaye, fondée avant la fin du XIe siècle, comprend une abbatiale prolongée par un ensemble claustral. Ravagés pendant les guerres de Religion, les bâtiments conventuels ont été restaurés au long du XVIIIe siècle. L’ensemble est bâti au centre d’un enclos ovoïde encore bien lisible, identifié comme l’assise foncière d’origine. Le musée de l’abbaye de Graville a été installé à partir de 1926.

En décembre prochain, le musée de l’abbaye de Graville fête ses 100 ans. L’association « Cueilleurs d’histoires » se pose tout l’après-midi au musée pour récolter vos souvenirs et vos meilleurs à à à…

©MAH