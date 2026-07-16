Démonstration : terres d’art – les vénus préhistoriques, Musée de la céramique – Centre de création, Ger

Informations pratiques

Démonstration : terres d’art – les vénus préhistoriques 19 et 20 septembre Musée de la céramique – Centre de création Manche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’archéo‑ferme l’Étinbulle animera les deux après‑midi au musée de Ger avec « Terres d’art – Les Vénus préhistoriques ».

Ces petites figurines féminines créées à la Préhistoire présentent des formes marquées, souvent associées à la fécondité ou à l’identité des groupes humains.

L’animation proposera d’abord une découverte des premières céramiques à vocation esthétique, puis un atelier où chacun pourra modeler une Vénus ou créer une figurine anthropomorphe ou animale. Cette activité permettra de comprendre simplement les gestes fondateurs de la céramique.

Musée de la céramique – Centre de création Le Placître, 50850 Ger Ger 50850 Manche Normandie 02 33 79 35 36 https://musee-ceramique.manche.fr/ https://www.facebook.com/patrimoinemuseesmanche Ce hameau typique du Mortainais vous fait découvrir le travail des potiers de Ger et la vie dans le bocage normand. Du XVe au début du XXe siècle, des pots de grès destinés à la conservation et au transport des aliments y ont été fabriqués en quantités industrielles. Le musée vous présente l’usage des pots et la vie quotidienne d’autrefois et explique tout le processus de fabrication, de l’extraction de l’argile à la délicate cuisson. Le site expose également une collection des pièces contemporaines, produites par des céramistes de renom. A 4km du bourg de Ger, route de Sourdeval, à 35 minutes en voiture des gares de Vire et Flers.

L’archéo‑ferme l’Étinbulle animera les deux après‑midi au musée de Ger avec « Terres d’art – Les Vénus préhistoriques ».

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