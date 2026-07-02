Démonstration : venez découvrir la Banque de France du Havre, Banque de France, Le Havre
samedi 19 septembre 2026 · Banque de France · Le Havre
Informations pratiques
Démonstration : venez découvrir la Banque de France du Havre Samedi 19 septembre, 09h00 Banque de France Seine-Maritime
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
La Banque de France du Havre ouvre exceptionnellement ses portes au public le samedi 19 septembre sur inscription. Venez découvrir les coulisses de cette institution à travers une visite guidée qui vous plongera dans l’histoire et les missions de la Banque de France.
Le parcours d’1h00 sera rythmé par des ateliers pédagogiques permettant aux visiteurs de mieux comprendre le rôle de la Banque de France dans le quotidien des citoyens (éducation financière, accompagnement des entreprises, lutte contre le surendettement, etc.).
Banque de France 20 avenue René Coty, 76600 Le Havre Le Havre 76600 Félix Faure Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/ensemble-dialoguons-au-havre?_gl=1*12rpr83*_gcl_au*MjIwMjg0MDM3LjE3ODEyNjU5NzUuMTU2MTE1Nzc5OS4xNzgxMjY2MDA0LjE3ODEyNjY0MTU.*_ga*NTQzOTQ3NTIxLjE3ODEyNjU5NzY.*_ga_39H9VBFX7G*czE3ODEyNjU5NzAkbzEkZzEkdDE3ODEyNjY4MjgkajYwJGwwJGg5MTkyNjg3MzA. »}]
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