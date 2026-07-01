Démonstration : visite du patrimoine normand en réalité virtuelle, Espace culturel, Pont-de-l’Arche
samedi 19 septembre 2026 · Espace culturel · Pont-de-l'Arche
Informations pratiques
Démonstration : visite du patrimoine normand en réalité virtuelle Samedi 19 septembre, 10h30 Espace culturel Eure
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
A travers un casque de réalité virtuelle, l’équipe de la médiathèque ainsi que le conseiller numérique de France Services vous invitent à (re)découvrir le patrimoine normand !
Espace culturel 7 place Aristide Briand, 27340 Pont-de-l’Arche Pont-de-l’Arche 27340 Eure Normandie Espace culturel avec au rez-de-chaussée la médiathèque La Passerelle et au 1er étage l’école de musique, théâtre et danse
A travers un casque de réalité virtuelle, l’équipe de la médiathèque ainsi que le conseiller numérique de France Services vous invitent à (re)découvrir le patrimoine normand !
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