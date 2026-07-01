Exposition sur le Baillage, Espace culturel, Pont-de-l’Arche
vendredi 18 septembre 2026 · Espace culturel · Pont-de-l'Arche
Informations pratiques
Exposition sur le Baillage Vendredi 18 septembre, 18h00 Espace culturel Eure
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T18:00:00+02:00 – 2026-09-18T19:30:00+02:00
Fin : 2026-09-18T18:00:00+02:00 – 2026-09-18T19:30:00+02:00
Venez découvrir une exposition sur le Baillage de Pont de l’Arche, faite par des bénévoles animés par le désir de renforcer l’attractivité du patrimoine de la ville !
Le vernissage de l’exposition sera en musique, avec Romzyy
Espace culturel 7 place Aristide Briand, 27340 Pont-de-l’Arche Pont-de-l’Arche 27340 Eure Normandie Espace culturel avec au rez-de-chaussée la médiathèque La Passerelle et au 1er étage l’école de musique, théâtre et danse
Venez découvrir une exposition sur le Baillage de Pont de l’Arche, faite par des bénévoles animés par le désir de renforcer l’attractivité du patrimoine de la ville !
À voir aussi à Pont-de-l'Arche (Eure)
- Vernissage de l’exposition visite du patrimoine normand en réalité virtuelle Journées européennes du patrimoine Pont-de-l’Arche 18 septembre 2026
- Exposition visite du patrimoine normand en réalité virtuelle Journées européennes du patrimoine Pont-de-l’Arche 19 septembre 2026
- Démonstration : visite du patrimoine normand en réalité virtuelle, Espace culturel, Pont-de-l’Arche 19 septembre 2026