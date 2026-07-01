Exposition sur le Baillage, Espace culturel, Pont-de-l’Arche

Informations pratiques

Exposition sur le Baillage Vendredi 18 septembre, 18h00 Espace culturel Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T18:00:00+02:00 – 2026-09-18T19:30:00+02:00

Fin : 2026-09-18T18:00:00+02:00 – 2026-09-18T19:30:00+02:00

Venez découvrir une exposition sur le Baillage de Pont de l’Arche, faite par des bénévoles animés par le désir de renforcer l’attractivité du patrimoine de la ville !

Le vernissage de l’exposition sera en musique, avec Romzyy

Espace culturel 7 place Aristide Briand, 27340 Pont-de-l’Arche Pont-de-l’Arche 27340 Eure Normandie Espace culturel avec au rez-de-chaussée la médiathèque La Passerelle et au 1er étage l’école de musique, théâtre et danse

Venez découvrir une exposition sur le Baillage de Pont de l’Arche, faite par des bénévoles animés par le désir de renforcer l’attractivité du patrimoine de la ville !