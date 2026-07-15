Informations pratiques

Pont-de-l’Arche

Exposition sur le Baillage Journées européennes du patrimoine

Espace culturel, 7 Place Aristide Briand Pont-de-l’Arche Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 18:00:00

fin : 2026-09-18 19:30:00

Date(s) :

2026-09-18

Venez découvrir une exposition sur le Baillage de Pont de l’Arche, faite par des bénévoles animés par le désir de renforcer l’attractivité du patrimoine de la ville ! Le vernissage de l’exposition sera en musique, avec Romzyy. .

Espace culturel, 7 Place Aristide Briand Pont-de-l’Arche 27340 Eure Normandie +33 2 32 98 90 70

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English : Exposition sur le Baillage Journées européennes du patrimoine

L’événement Exposition sur le Baillage Journées européennes du patrimoine Pont-de-l’Arche a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme Seine Eure