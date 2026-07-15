Exposition sur le Baillage Journées européennes du patrimoine Pont-de-l’Arche
vendredi 18 septembre 2026 · Pont-de-l'Arche
Informations pratiques
Pont-de-l’Arche
Exposition sur le Baillage Journées européennes du patrimoine
Espace culturel, 7 Place Aristide Briand Pont-de-l’Arche Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 18:00:00
fin : 2026-09-18 19:30:00
Date(s) :
2026-09-18
Venez découvrir une exposition sur le Baillage de Pont de l’Arche, faite par des bénévoles animés par le désir de renforcer l’attractivité du patrimoine de la ville ! Le vernissage de l’exposition sera en musique, avec Romzyy. .
Espace culturel, 7 Place Aristide Briand Pont-de-l’Arche 27340 Eure Normandie +33 2 32 98 90 70
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English : Exposition sur le Baillage Journées européennes du patrimoine
L’événement Exposition sur le Baillage Journées européennes du patrimoine Pont-de-l’Arche a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme Seine Eure
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