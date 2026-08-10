Festival Les pieds dans l’herbe Millénium 2027 Pont-de-l’Arche
samedi 19 juin 2027 · Pont-de-l'Arche
Informations pratiques
Pont-de-l’Arche
Festival Les pieds dans l’herbe Millénium 2027
Bords de l’Eure, Quai de Verdun Pont-de-l’Arche Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2027-06-19
fin : 2027-06-20
Date(s) :
2027-06-19
Un camp viking s’installe sur les bords de l’Eure avec l’association Les enfants de Rollon le week-end du 19 juin 2027. De nombreuses animations rythment l’événement : maquillage pour enfants, broderie, fabrication de cotte de maille, frappe de monnaie, tirage de runes, cuisine médiévale, déambulations et scènes de vie de village. Dans le cadre de Millenium, le quotidien des Vikings reprend vie le temps d’un week-end, à travers animations et musique accessibles à tous les âges. Une immersion hors du temps à vivre sur deux jours. .
Bords de l’Eure, Quai de Verdun Pont-de-l’Arche 27340 Eure Normandie lesenfantsderollon@gmail.com
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English : Festival Les pieds dans l’herbe Millénium 2027
L’événement Festival Les pieds dans l’herbe Millénium 2027 Pont-de-l’Arche a été mis à jour le 2026-08-19 par Office de Tourisme Seine Eure
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