Vernissage de l’exposition visite du patrimoine normand en réalité virtuelle Journées européennes du patrimoine Pont-de-l’Arche vendredi 18 septembre 2026.

Pont-de-l’Arche

Vernissage de l’exposition visite du patrimoine normand en réalité virtuelle Journées européennes du patrimoine

Médiathèque La Passerelle, 7 Place Aristide Briand Pont-de-l’Arche Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 18:00:00

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18

Exposition et vernissage en musique. A travers un casque de réalité virtuelle, l’équipe de la médiathèque ainsi que le conseiller numérique de France Services vous invitent à (re)découvrir le patrimoine normand ! .

Médiathèque La Passerelle, 7 Place Aristide Briand Pont-de-l’Arche 27340 Eure Normandie +33 2 32 98 97 40

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English : Vernissage de l’exposition visite du patrimoine normand en réalité virtuelle Journées européennes du patrimoine

L’événement Vernissage de l’exposition visite du patrimoine normand en réalité virtuelle Journées européennes du patrimoine Pont-de-l’Arche a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme Seine Eure