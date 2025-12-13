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Démonstrations de création et de restauration de vitraux d’art, Atelier 630, Poligny

Démonstrations de création et de restauration de vitraux d’art, Atelier 630, Poligny

Démonstrations de création et de restauration de vitraux d’art, Atelier 630, Poligny samedi 19 septembre 2026.

Lieu : Atelier 630

Adresse : 11 rue Sainte-Colette 39600 Poligny

Ville : 39800 Poligny

Département : Jura

Début : samedi 19 septembre 2026

Fin : samedi 19 septembre 2026

Démonstrations de création et de restauration de vitraux d’art Samedi 19 septembre, 09h30 Atelier 630 Jura

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, l’Atelier 630, qui se consacre à la création et la restauration de vitraux d’art, ouvre exceptionnellement ses portes. Des démonstrations auront lieu tout au long de la journée pour vous plonger dans l’univers du vitrailliste.

Atelier 630 11 rue Sainte-Colette 39600 Poligny Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, l’Atelier 630, qui se consacre à la création et la restauration de vitraux d’art, ouvre exceptionnellement ses portes. Des démonstrations auront…

© Charles Forzinetti

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