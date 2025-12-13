Démonstrations de création et de restauration de vitraux d’art, Atelier 630, Poligny
Démonstrations de création et de restauration de vitraux d’art, Atelier 630, Poligny samedi 19 septembre 2026.
Démonstrations de création et de restauration de vitraux d’art Samedi 19 septembre, 09h30 Atelier 630 Jura
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, l’Atelier 630, qui se consacre à la création et la restauration de vitraux d’art, ouvre exceptionnellement ses portes. Des démonstrations auront lieu tout au long de la journée pour vous plonger dans l’univers du vitrailliste.
Atelier 630 11 rue Sainte-Colette 39600 Poligny Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, l’Atelier 630, qui se consacre à la création et la restauration de vitraux d’art, ouvre exceptionnellement ses portes. Des démonstrations auront…
© Charles Forzinetti
À voir aussi à Poligny (Jura)
- Chants du Moyen Age à nos jours Poligny 2 juin 2026
- À la découverte d’ENILEA campus de Poligny ! L’école des savoir-faire de demain, Enilea Campus Poligny, Poligny 5 juin 2026
- La Grande Baboonade + Nez à Foot Rue Jules et Charles Arnaud Poligny 6 juin 2026
- Over The Pop Poligny 6 juin 2026
- Vide-grenier Ecole St Louis Notre Dame Poligny 7 juin 2026