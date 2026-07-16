Démonstrations et initiation à la forge avec « La Forge de L’Osencame », Château-musée Henri IV, Nérac
samedi 19 septembre 2026 · Château-musée Henri IV · Nérac
Informations pratiques
Démonstrations et initiation à la forge avec « La Forge de L’Osencame » 19 et 20 septembre Château-musée Henri IV Lot-et-Garonne
Tout public, sans réservation (dans la limite des places disponibles). Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Démonstrations et initiation à la forge avec La Forge de l’Osencame
Plongez dans l’univers fascinant de la forge et découvrez, tout au long de la journée, des démonstrations du travail du métal.
Petits et grands pourront également façonner leur propre clou médiéval et repartir avec ce souvenir de leur expérience.
Château-musée Henri IV 11 Rue Henri IV, 47600 Nérac, France Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 0553652111 https://www.chateau-nerac.fr À la Révolution, le château se composait de quatre corps formant quadrilatère, avec cour centrale. Un pont-levis reliait le château à la ville, tandis qu’un pont en maçonnerie permettait l’accès au parc. Seule l’aile gauche subsiste aujourd’hui, avec galerie d’arceaux surbaissés et chapiteaux ornés d’hommes et d’animaux. La construction de cette aile pourrait être due à Charles II d’Albret.
Démonstrations et initiation à la forge
© Forge de l’Osencame
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