Démonstrations : Réinventer l’objet, Hôtel des ventes Drouot, Paris

Informations pratiques

Démonstrations : Réinventer l’objet Samedi 19 septembre, 11h00 Hôtel des ventes Drouot Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

L’Hôtel Drouot

L’Hôtel Drouot sera ouvert les 19 et 20 septembre de 11h à 18h, en entrée libre, et proposera une sélection particulièrement séduisante d’expositions et de ventes aux enchères qui vous feront voyager dans l’atelier d’artistes illustres comme Camille Claudel ou Edgar Degas, dans l’intimité d’une star de renommée internationale – qui sera dévoilée en septembre –, dans les souvenirs d’un Paris mythique et insolite, ou encore dans le panthéon de la chanson française et de ses icônes.

De multiples opportunités de découvrir notre institution mythique en célébrant tous les patrimoines…

Les démonstrations

Pérenniser les savoirs et savoir-faire des métiers d’art est essentiel à la sauvegarde des patrimoine culturels. Observer les artisans d’art à l’oeuvre en est la meilleur preuve.

Samedi en matinée, Amélie Logeais et Zoé Berther inviteront le public à des démonstrations de points de couture et initiation au patronage, tout en échangeant autour des matières et étoffes utilisées en tapisserie d’ameublement.

L’après-midi, Claire Curot fera découvrir les gestes de préparation des supports et de pose de la dorure, tandis que Nathalie Moschetti initiera à la découpe de verre et au montage/démontage d’un vitrail.

Intervenants :

11h-14h : Amélie Logeais et Zoé Berthet, artisans d’art, tapisserie d’ameublement

11h-14h et 14h-18h : Claire Curot, artisan d’art, dorure et Nathalie Moschetti, vitrail

Hôtel des ventes Drouot 9 rue Drouot 75009 Paris Paris 75009 Paris 9e Arrondissement Paris Île-de-France 01 48 00 20 00 http://www.drouot.com https://www.facebook.com/drouotparis?fref=ts;https://twitter.com/Drouot?lang=fr;http://www.instagram.com/drouot_paris;https://fr.pinterest.com/Drouot_;https://www.linkedin.com/organization/7007323 Drouot est la plus grande place mondiale de vente aux enchères publiques, historiquement implantée à Paris et regroupant 75 maisons de vente affiliées. Bénéficiant d’une expertise mondialement reconnue, Drouot constitue un modèle unique. S’adressant à tous, des néophytes aux connaisseurs les plus exigeants, Drouot accueille près de 900 ventes aux enchères annuelles, offrant l’opportunité d’acquérir près de 300 000 lots constitués de pièces exclusives.

Démonstrations métiers d’art

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