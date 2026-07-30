Informations pratiques

Denez – «Toenn Vor» La Confluence – Betton Betton Samedi 16 janvier 2027, 20h30

Denez, enfant du Haut-Léon, est une voix incontournable de la musique bretonne. Il explore et réinvente le patrimoine vocal de sa région, mêlant tradition et modernité avec une intensité unique.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2027-01-16T20:30:00.000+01:00

Fin : 2027-01-16T22:30:00.000+01:00

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La Confluence – Betton Place Charles de Gaulle, Betton, France Betton



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