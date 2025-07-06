Denis Girault Swing 4TET en concert Scène de la Jetée Andernos-les-Bains
Denis Girault Swing 4TET en concert Scène de la Jetée Andernos-les-Bains samedi 25 juillet 2026.
Andernos-les-Bains
Denis Girault Swing 4TET en concert
Scène de la Jetée Place Louis David Andernos-les-Bains Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 19:00:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Le clarinettiste Denis Girault réinvente le jazz traditionnel avec une approche fraîche et spontanée.
Porté par une passion pour le New Orleans et le Swing, le groupe se distingue par sa capacité à insuffler une émotion authentique dans chaque performance, jouant une musique vivante et créée sur le moment.
Denis Girault, s’engage à dépoussiérer le Jazz swing, en lui redonnant une nouvelle vitalité tout en respectant ses racines historiques.
Pierre Fabre, piano
Jeremy Teulade, contrebasse
Francis Gonzalez, batterie
Denis Girault, clarinette .
Scène de la Jetée Place Louis David Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 82 02 95
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English : Denis Girault Swing 4TET en concert
L’événement Denis Girault Swing 4TET en concert Andernos-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Andernos-les-Bains
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