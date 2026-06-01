Denis Uhalde Quartet ‘AURORE’ / Release Party!, JASS CLUB, Paris
Denis Uhalde Quartet ‘AURORE’ / Release Party!, JASS CLUB, Paris jeudi 4 juin 2026.
Denis Uhalde Quartet ‘AURORE’ / Release Party! Jeudi 4 juin, 19h30, 21h30 JASS CLUB Paris
Tarif Réduit : 15€ | Tarif Plein : 19€ | Prévente – places limitées ! : 10€ | Tarif Réduit : 15€ | Tarif Plein : 19€ | Prévente – places limitées ! : 10€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-04T19:30:00+02:00 – 2026-06-04T20:30:00+02:00
Fin : 2026-06-04T21:30:00+02:00 – 2026-06-04T22:30:00+02:00
*19h30 & 21h30* Denis Uhalde, pianiste et compositeur, réunit autour de lui Léo Jeannet à la trompette et au bugle, Hugo Rivière à la contrebasse et Quentin Rondreux à la batterie. Ensemble, ils proposent un répertoire de compositions originales. Le quartet développe une musique ancrée dans le jazz, nourrie de différentes influences. Les mélodies guident l’écoute, soutenues par une écriture harmonique précise et un jeu collectif attentif. La circulation entre les musiciens se fait simplement, laissant place à l’improvisation et à des formes ouvertes. Le parcours de Denis Uhalde, entre musique à l’image et projets personnels, se retrouve dans cette écriture qui évoque des paysages et des situations sans les figer. Ce que ça donne ? Un jazz qui prend son temps, mélodique et puissant. **Denis Uhalde** / piano **Léo Jeannet** / trompette, bugle **Hugo Rivière** / contrebasse **Quentin Rondreux** / batterie *Guests* **Boris Blanchet** / saxophone **Xavier Trombini** / saxophone
JASS CLUB 141 Rue de Tolbiac, Paris Paris 75013 Quartier de la Maison-Blanche Paris Île-de-France 09 54 56 79 01 https://billetterie.jassclub.paris https://www.instagram.com/jassclub.paris/;https://www.facebook.com/jassclub.paris/;https://www.youtube.com/@JASSCLUBPARIS;https://www.tiktok.com/@jassclub.paris [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.jassclub.paris/agenda/480-Denis-Uhalde-Quartet-AURORE-Release-Party?session=480 »}, {« type »: « link », « value »: « https://billetterie.jassclub.paris/agenda/481-Denis-Uhalde-Quartet-AURORE-Release-Party?session=481 »}] CONCERTS · JAMS · EXPOS · ATELIERS
Vendredi & Samedi / Concert+Jam 19H-2H
Mercredi, Jeudi, Dimanche / Concert 19H-00H
Dimanche / Atelier jazz pour enfants 15H
CLUB · BAR · RESTAURANT Métro Tolbiac Ligne 7 / Accès PMR
19h30 & 21h30Denis Uhalde, pianiste et compositeur, réunit autour de lui Léo Jeannet à la trompette et au bugle, Hugo Rivière à la contrebasse et Quentin Rondreux à la batterie. Ensemble, ils prop … Jazz
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