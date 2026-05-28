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Denise Jardinière Vous Invite Chez Elle Salle de Spectacle La Luna Negra Bayonne

Denise Jardinière Vous Invite Chez Elle Salle de Spectacle La Luna Negra Bayonne

Denise Jardinière Vous Invite Chez Elle Salle de Spectacle La Luna Negra Bayonne vendredi 25 septembre 2026.

Lieu : Salle de Spectacle La Luna Negra

Adresse : 7 rue des augustins

Ville : 64100 Bayonne

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : vendredi 25 septembre 2026

Fin : vendredi 25 septembre 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 8 8 21 Tarif de base plein tarif

Bayonne

Denise Jardinière Vous Invite Chez Elle

Salle de Spectacle La Luna Negra 7 rue des augustins Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 8 – 8 – 21 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 20:30:00
fin : 2026-09-25 21:50:00

Date(s) :
2026-09-25

Humour Les spectateurs sont conviés à une mystérieuse soirée chez Denise Jardinière mais ils ignorent tout de leur hôte.
C’est une étrange gouvernante qui accueille les convives mais rien ne se passe comme prévu: alors que l’arrivée de la maîtresse de maison est imminente, voilà que le fils chéri de Madame est pris d’une sérieuse insomnie. Elle lui raconte alors un conte énigmatique La légende de Paul, le prince solitaire …Les péripéties s’enchaînent alors jusqu’à la révélation finale où chacun comprendra enfin les raisons de cette si mystérieuse invitation…Thibaut Boidin a créé ce spectacle en janvier 2012, chez lui, dans son propre appartement parisien. C’est là qu’il donne les premières représentations. Le bouche à oreille est tel qu’il délocalise le spectacle dans différents théâtres de plus en plus grands jusqu’à jouer à Bobino en juin 2017.   .

Salle de Spectacle La Luna Negra 7 rue des augustins Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   contact@lunanegra.fr

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L’événement Denise Jardinière Vous Invite Chez Elle Bayonne a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Bayonne

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