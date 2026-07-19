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AGENDA · Perpignan

DÉPLOYER LA NUIT Perpignan

dimanche 15 novembre 2026 · Perpignan

DÉPLOYER LA NUIT Perpignan

Informations pratiques

Début
dimanche 15 novembre 2026
Fin
dimanche 15 novembre 2026
Heure de début
17:30:00
Adresse
Avenue Maréchal Leclerc
Ville
66000 Perpignan
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif
13 13 13 Tarif réduit Tarif réduit

Perpignan

DÉPLOYER LA NUIT

Avenue Maréchal Leclerc Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 13 – 13 – 13

Tarif réduit
Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-15 17:30:00
fin : 2026-11-15

Date(s) :
2026-11-15

Un voyage musical entre baroque et contemporain, où la nuit devient un territoire de poésie, de découverte et d’émotion.
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Avenue Maréchal Leclerc Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 62 62 00 

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English :

A musical journey from the Baroque to the contemporary, where night becomes a realm of poetry, discovery, and emotion.

L’événement DÉPLOYER LA NUIT Perpignan a été mis à jour le 2026-07-13 par PERPIGNAN TOURISME

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