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Depuis quand les oiseaux Médiathèque Luce Courville Nantes

samedi 14 novembre 2026 · Médiathèque Luce Courville · Nantes

Depuis quand les oiseaux Médiathèque Luce Courville Nantes

Informations pratiques

Début
samedi 14 novembre 2026
Fin
samedi 14 novembre 2026
Heure de début
15:00
Lieu
Médiathèque Luce Courville
Adresse
1 Rue Eugène Thomas
Ville
44300 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Date et horaire de début et de fin : 2026-11-14 15:00 –
Gratuit : oui  Etudiant, Adulte 

Par le poète Andrea Thominot, lauréat en 2023 du Prix de poésie de la vocation pour On a peur mais ça vaL’auteur propose une lecture-performance, augmentée d’images, à partir de Depuis quand les oiseaux, son dernier recueil. Des millions d’oiseaux reprennent le ciel et se glissent partout, dans tous les mots, toutes les images. Il faut lever les yeux, tendre l’oreille : s’en remettre aux oiseaux pour tout recommencer.

Médiathèque Luce Courville Nantes Nord Nantes 44300
02 40 41 53 50 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-nord-luce-courville/


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