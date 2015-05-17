Depuis toujours nous aimons les dimanches, Médiathèque José Cabanis, Toulouse

Depuis toujours nous aimons les dimanches Dimanche 17 mai, 15h00 Médiathèque José Cabanis Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-17T15:00:00+02:00 – 2026-05-17T15:45:00+02:00

Fin : 2026-05-17T15:00:00+02:00 – 2026-05-17T15:45:00+02:00

Dimanche 17 mai – 15h

Depuis toujours nous aimons les dimanches (Seuil 2024) est un texte poétique et corrosif signé Lydie Salvayre (Goncourt 2014) sur le travail, les apologistes du travail des autres et le plaisir de ne pas (toujours) travailler.

La compagnie toulousaine Yamas a choisi de l’adapter dans une version mêlant corps, théâtre et danse, offrant une façon décalée d’entrer dans l’œuvre d’une grande autrice contemporaine et de mettre en débat la question du travail et du temps libéré.

Quarante-cinq minutes de réflexions, d’humour et de déclaration d’amour à la lecture.

Médiathèque José Cabanis

Durée : 45 min – À partir de 14 ans

Médiathèque José Cabanis 1 All Jacques Chaban-Delmas, 31500 Toulouse Toulouse 31506 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie

par la Compagnie Yamas – CIRQUE