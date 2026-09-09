Dérive ESAAIX Ecole Supérieure d’Art d’Aix-en-Provence Aix-en-Provence
vendredi 18 septembre 2026 · ESAAIX Ecole Supérieure d'Art d'Aix-en-Provence · Aix-en-Provence
Informations pratiques
Aix-en-Provence
Dérive
Du 18/09 au 24/09/2026 du lundi au vendredi de 11h à 18h.
Vernissage ven. 18 septembre de 18h à 20h. ESAAIX Ecole Supérieure d’Art d’Aix-en-Provence 57 rue Émile Tavan Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-18 11:00:00
fin : 2026-09-24 18:00:00
Date(s) :
2026-09-18
La Capsule Vortex, plateforme curatoriale indépendante dédiée à la création émergente,
réunit une sélection de dix artistes étudiants issus de quatre écoles supérieures d’art de la région.
La Capsule Vortex affirme ainsi la vitalité d’une génération d’artistes ancrée dans son territoire régional, tout en le traversant autrement. Itinérante, la Capsule Vortex, créée par Séverine Gérard-Marchant lors de la Biennale d’Aix 2024, permet aux professionnels et amateurs d’art de découvrir la scène artistique émergente mais aussi ce qui fera l’art demain, tout en favorisant le dialogue entre les artistes et les publics.
Avec l’École Supérieure d’Art d’Aix-en-Provence, l’École Supérieure d’Art et de Design Marseille-
Méditerranée, l’École Supérieure d’Art d’Avignon et la Villa Arson à Nice.
Une programmation de Capsule Vortex, en partenariat avec l’ École Supérieure d’Art d’Aix-en-Provence. .
ESAAIX Ecole Supérieure d’Art d’Aix-en-Provence 57 rue Émile Tavan Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
La Capsule Vortex, an independent curatorial platform dedicated to emerging art,
brings together a selection of ten student artists from four art colleges in the region.
L’événement Dérive Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-08-27 par Mairie d’Aix-en-Provence
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