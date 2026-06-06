Dernier appel – Gaspard & Gustave – Concert familles – Saison ONPL Conservatoire de Nantes Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-12-18 19:00 – 19:50

Gratuit : non 6 € / 12 € 6 € (moins de 25 ans) / 12 € (adulte accompagnateur) Billettterie à l’unité à partir du 9 juin 2026 :en ligne : https://onpl.fr/au guichet : ONPL Billetterie, Cité des Congrès, 7 rue de Valmy, Nantes – 02 51 25 29 29 – du mardi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30 (Fermeture annuelle du lundi 3 au lundi 17 août 2026 inclus) Jeune Public, En famille – Age minimum : 5 et Age maximum : 99

Concert familles « Dernier appel »Musique de Nicolas Dunesme (Commande de l’ONPL)Texte et illustrations : Cécile TurenneDessins projetés sur écranGuillaume Marquet, récitant Orchestre National des Pays de la LoireSimon Proust, direction Quand le simple voyage en train de Gaspard et Gustave se transforme en une véritable école de la vie, c’est tout l’orchestre symphonique qui sonne le dernier appel et participe à cette fantastique aventure peuplée de personnages aussi loufoques les uns que les autres.Ce conte merveilleux, sorti tout droit de l’imagination de l’illustratrice Cécile Turenne, est une magnifique allégorie de l’enfance avec ses angoisses, ses combats et ses victoires. Extraites des grandes œuvres du répertoire et de compositions originales de Nicolas Dunesme, timbalier solo de l’ONPL, de charmantes mélodies tantôt rêveuses tantôt entraînantes accompagnent ce voyage insolite. Bienvenue à bord. Durée : 50 min. Public : en famille, à partir de 5 ans Concert dans l’auditorium Debussy du Conservatoire de Nantes

Conservatoire de Nantes Île de Nantes Nantes 44200

02 51 25 00 20 https://conservatoire.nantes.fr/home.html conservatoire@mairie-nantes.fr 02 51 25 29 29 https://onpl.fr/



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