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Dernier appel – Gaspard & Gustave | Saison ONPL, Conservatoire de Nantes, Nantes

vendredi 18 décembre 2026 · Conservatoire de Nantes · Nantes

Dernier appel – Gaspard & Gustave | Saison ONPL, Conservatoire de Nantes, Nantes

Informations pratiques

Début
vendredi 18 décembre 2026
Fin
vendredi 18 décembre 2026
Lieu
Conservatoire de Nantes
Adresse
4 Rue Gaëtan Rondeau, Nantes
Ville
44200 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Places à l'unité (de 6 € à 12 €). Réservation en ligne sur le site web de l'ONPL. Sur place, le soir du concert, dans la limite des places disponibles.

Dernier appel – Gaspard & Gustave | Saison ONPL Vendredi 18 décembre, 19h00 Conservatoire de Nantes Loire-Atlantique

Places à l’unité (de 6 € à 12 €).
Réservation en ligne sur le site web de l’ONPL.
Sur place, le soir du concert, dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-18T19:00:00+01:00 – 2026-12-18T19:50:00+01:00
Fin : 2026-12-18T19:00:00+01:00 – 2026-12-18T19:50:00+01:00

Le Conservatoire de Nantes accueille la saison de l’ONPL dans son auditorium :
Dernier appel – Gaspard & Gustave : dirigé par Simon Proust
Dernier appel ! Embarquez à bord du train avec Gaspard et Gustave, deux petits héros qui découvrent les joies et les peines de l’enfance… et l’Orchestre symphonique.

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Le Conservatoire de Nantes accueille la saison de l’ONPL dans son auditorium. ONPL

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