Dernier appel – Gaspard & Gustave | Saison ONPL, Conservatoire de Nantes, Nantes

Informations pratiques

Dernier appel – Gaspard & Gustave | Saison ONPL Vendredi 18 décembre, 19h00 Conservatoire de Nantes Loire-Atlantique

Places à l’unité (de 6 € à 12 €).

Réservation en ligne sur le site web de l’ONPL.

Sur place, le soir du concert, dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-18T19:00:00+01:00 – 2026-12-18T19:50:00+01:00

Fin : 2026-12-18T19:00:00+01:00 – 2026-12-18T19:50:00+01:00

Le Conservatoire de Nantes accueille la saison de l’ONPL dans son auditorium :

Dernier appel – Gaspard & Gustave : dirigé par Simon Proust

Dernier appel ! Embarquez à bord du train avec Gaspard et Gustave, deux petits héros qui découvrent les joies et les peines de l’enfance… et l’Orchestre symphonique.

Conservatoire de Nantes 4 Rue Gaëtan Rondeau, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://onpl.fr/agenda/dernier-appel-gaspard-gustave/ »}]

Le Conservatoire de Nantes accueille la saison de l’ONPL dans son auditorium. ONPL