DERNIERS JOURS EXPOSITION SUGIMOTO TOUT UN PROGRAMME ! avenue Victor Hugo Rodez

Informations pratiques

Rodez

DERNIERS JOURS EXPOSITION SUGIMOTO TOUT UN PROGRAMME !

avenue Victor Hugo Jardin du Foirail Rodez Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-12

derniers jours de l’exposition SUGIMOTO 12 et 13 septembre découvrez le programme !

Derniers jours de l’exposition Hiroshi Sugimoto Reprendre la mélodie

Samedi 12 et dimanche 13 septembre

Pour célébrer cette fin d’exposition en beauté découvrez le programme de ce week end de clôture.



Samedi 12 septembre

ATELIER Light painting du noir à la lumière

Créneau de 2 h : 10 h 12 h ou 14 h 30 16 h 30

Par Christophe Hazemann, directeur adjoint du musée Soulages et artiste photographe plasticien.

Cet atelier propose au public de faire l’expérience d’imaginer, dessiner ou peindre avec la lumière comme matière. Le Light painting (littéralement peinture de lumière ) est une technique expérimentant la pose longue en photographie, et qui permet de réaliser des images captant des effets lumineux avec une impression de mouvement. On utilise pour cela des sources lumineuses (lampes, néons, LED…) dont les mises en mouvement dans un environnement sombre, seront captées et retranscrites sur la photographie.

Tarif : 7 € en complément du billet d’entrée.

Atelier accessible à partir de 12 ans

Réservation obligatoire, 12 personnes maximum

réservation https://rodez.tickeasy.com/fr-FR/produits?fbq_zilzrtTY0J=2116843990170400061



Dimanche 13 septembre à 15 h

CONFÉRENCE : Réinventer la photographie ? Les dispositifs techniques d’Hiroshi Sugimoto

Les deux premières séries d’Hiroshi Sugimoto, Diorama et Theatres, sont l’occasion pour l’artiste de développer une pensée sur le médium photographique. Alors que dans Diorama, l’artiste explore les questions liées à l’illusion, à la frontière entre le vrai et le faux, au temps photographique et au temps historique, dans Theatres, il prolonge cette réflexion autour des liens entre photographie et cinéma. Pour l’une et l’autre série, son rapport aux spécificités du médium sera exploré afin de comprendre la place singulière que l’artiste occupe dans l’histoire de la photographie.

Par Guillaume Le Gall, professeur d’histoire de l’art contemporain à Sorbonne Université. Ses recherches portent sur la photographie, l’art conceptuel et les attractions visuelles. Il a été commissaire d’expositions sur la photographie contemporaine ( Fabricca dell’immagine , 2004, Learning Photography , 2012), et co-commissaire des expositions Eugène Atget (2007) et La Subversion des images (2009). Son dernier ouvrage s’intitule Aquariorama. Histoire d’un dispositif (2022).

À l’auditorium du musée –

Accès gratuit sur inscription https://inscription.musee-soulages-rodez.fr/conference-reinventer-la-photographie-les-dispositifs-techniques-dhiroshi-sugimoto-dimanche-13-septembre-15h/

Samedi 12 et dimanche 13 septembre

VISITE GUIDÉE DE L’EXPOSITION

Hiroshi Sugimoto. Reprendre la mélodie

Réserver une visite (dates et horaires) https://rodez.tickeasy.com/fr-FR/accueil .

avenue Victor Hugo Jardin du Foirail Rodez 12000 Aveyron Occitanie

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English :

Final days of the SUGIMOTO exhibition, September 12 and 13: Check out the program!

L’événement DERNIERS JOURS EXPOSITION SUGIMOTO TOUT UN PROGRAMME ! Rodez a été mis à jour le 2026-08-21 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)