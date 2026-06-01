Des arbres et des champs, agroforesterie, visite de terrain à Reyrevignes Reyrevignes
Des arbres et des champs, agroforesterie, visite de terrain à Reyrevignes Reyrevignes samedi 27 juin 2026.
Reyrevignes
Des arbres et des champs, agroforesterie, visite de terrain à Reyrevignes
Mas Daliez Reyrevignes Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 14:30:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
L'agroforesterie à la ferme
L'agroforesterie à la ferme. Pour parler arbres, champs et techniques pour mieux associer agriculture et nature. Avec les éleveurs et les spécialistes, tout en profitant du paysage.
L’agroforesterie en vrai Avec Anthony Born et Jonathan Costes, éleveurs ; et Paul Petit, Cloé Ducuns, Pierre Labant. Plantes et Cie
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Mas Daliez Reyrevignes 46320 Lot Occitanie
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English :
Farm agroforestry
L’événement Des arbres et des champs, agroforesterie, visite de terrain à Reyrevignes Reyrevignes a été mis à jour le 2026-05-28 par OT Figeac
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