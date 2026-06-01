Reyrevignes

Des arbres et des champs, agroforesterie, visite de terrain à Reyrevignes

Mas Daliez Reyrevignes Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 14:30:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

L'agroforesterie à la ferme

L'agroforesterie à la ferme. Pour parler arbres, champs et techniques pour mieux associer agriculture et nature. Avec les éleveurs et les spécialistes, tout en profitant du paysage.

L’agroforesterie en vrai Avec Anthony Born et Jonathan Costes, éleveurs ; et Paul Petit, Cloé Ducuns, Pierre Labant. Plantes et Cie

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Mas Daliez Reyrevignes 46320 Lot Occitanie

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English :

Farm agroforestry

L’événement Des arbres et des champs, agroforesterie, visite de terrain à Reyrevignes Reyrevignes a été mis à jour le 2026-05-28 par OT Figeac