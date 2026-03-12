Des ateliers de prévention routière pour les seniors Mairie de quartier Nantes-Barberie Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-28 14:00 – 16:30

Gratuit : oui Gratuit sur inscription Senior

La Maison de la tranquillité publique de Nantes, en lien avec la police municipale et la direction du parcours de vie des aînés, propose des ateliers dédiés à la prévention routière à destination des seniors, en partenariat avec l’association de prévention routière.Comprendre, apprendre et appréhender : faites le point et venez tester vos connaissances ! Le jeudi 28 mai 2026, de 14h à 16h30, participez à l’atelier « Tous piétons, avoir les bons réflexes ! »Mairie de quartier de la Barberie – 111, rue Pierre-Yvernogeau (Breil-Barberie)Accès : Chronobus ligne C2 « arrêt La Close » ou bus ligne 12 arrêt « Berlioz »Atelier gratuit sur inscription : contact@maisontranquillite.fr / 02 40 41 54 44

Mairie de quartier Nantes-Barberie Breil – Barberie Nantes 44300

02 40 41 90 00 https://metropole.nantes.fr contact@mairie-nantes.fr 02 40 41 54 44 mailto:contact@maisontranquillite.fr



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