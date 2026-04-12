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Des ateliers de prévention routière pour les seniors, Maison de la tranquillité publique, Nantes

Des ateliers de prévention routière pour les seniors, Maison de la tranquillité publique, Nantes

Des ateliers de prévention routière pour les seniors, Maison de la tranquillité publique, Nantes jeudi 8 octobre 2026.

Lieu : Maison de la tranquillité publique

Adresse : 11 boulevard de Stalingrad, Nantes

Ville : 44000 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : jeudi 8 octobre 2026

Fin : jeudi 8 octobre 2026

Tarif : Gratuit sur inscription

Des ateliers de prévention routière pour les seniors Jeudi 8 octobre, 09h30 Maison de la tranquillité publique Loire-Atlantique

Gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-08T09:30:00+02:00 – 2026-10-08T12:00:00+02:00
Fin : 2026-10-08T09:30:00+02:00 – 2026-10-08T12:00:00+02:00

La Maison de la tranquillité publique de Nantes, en lien avec la police municipale et la direction du parcours de vie des aînés, propose des ateliers dédiés à la prévention routière à destination des seniors, en partenariat avec l’association de prévention routière.
Comprendre, apprendre et appréhender : faites le point et venez tester vos connaissances !

Le jeudi 8 octobre 2026, de 9h30 à 12h, participez à l’atelier « Restez mobiles, conduisez en toute sécurité ! »
Maison de la tranquillité publique de Nantes – 11, boulevard Stalingrad
Accès : tram ligne 1 arrêt Manufacture
Atelier gratuit sur inscription : contact@maisontranquillite.fr / 02 40 41 54 44

Maison de la tranquillité publique 11 boulevard de Stalingrad, Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « mailto:contact@maisontranquillite.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 40 41 54 44 »}] [{« link »: « mailto:contact@maisontranquillite.fr »}]
Participez à l’atelier « Restez mobiles, conduisez en toute sécurité ! » nantes nantes métropole

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