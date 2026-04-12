Des ateliers de prévention routière pour les seniors, Maison de la tranquillité publique, Nantes

Des ateliers de prévention routière pour les seniors Jeudi 8 octobre, 09h30 Maison de la tranquillité publique Loire-Atlantique

Gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-08T09:30:00+02:00 – 2026-10-08T12:00:00+02:00

Fin : 2026-10-08T09:30:00+02:00 – 2026-10-08T12:00:00+02:00

La Maison de la tranquillité publique de Nantes, en lien avec la police municipale et la direction du parcours de vie des aînés, propose des ateliers dédiés à la prévention routière à destination des seniors, en partenariat avec l’association de prévention routière.

Comprendre, apprendre et appréhender : faites le point et venez tester vos connaissances !

Le jeudi 8 octobre 2026, de 9h30 à 12h, participez à l’atelier « Restez mobiles, conduisez en toute sécurité ! »

Maison de la tranquillité publique de Nantes – 11, boulevard Stalingrad

Accès : tram ligne 1 arrêt Manufacture

Atelier gratuit sur inscription : contact@maisontranquillite.fr / 02 40 41 54 44

Maison de la tranquillité publique 11 boulevard de Stalingrad, Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « mailto:contact@maisontranquillite.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 40 41 54 44 »}] [{« link »: « mailto:contact@maisontranquillite.fr »}]

Participez à l’atelier « Restez mobiles, conduisez en toute sécurité ! » nantes nantes métropole