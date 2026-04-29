Renouveler le regard : traces et présences du cinéma à Nantes Archives Départementales de Loire-Atlantique Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-19 18:00 – 19:30

Gratuit : oui Entrée libre Entrée libre à partir de 17h45 dans la limite des places disponibles. Passé l’horaire de début ou en cas de jauge atteinte, l’accès à la salle de conférences n’est plus assuré. Tout public, Adulte, Senior

Conférence histoirepar Victor Dupont, guide-conférencier en histoire de l’art, chercheur sur Jacques Demy et sa peinture. Si la première projection officielle d’un cinématographe à Nantes est datée du 13 juin 1896 au n° 6 de la rue Jean-Jacques-Rousseau, ce médium n’a depuis lors jamais cessé de faire parler de lui. (Re)Découvrez les origines du cinéma nantais et les lieux de tournages de vos films préférés. En écho à l’exposition Grand écran En partenariat avec l’association Nantes Renaissance.

Archives Départementales de Loire-Atlantique Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

02 51 72 93 20 https://archives.loire-atlantique.fr/ archives@loire-atlantique.fr https://archives.loire-atlantique.fr/44/renouveler-le-regard-traces-et-presences-du-cinema-a-nantes/INFOLOC-8791356?dateIndex=0



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