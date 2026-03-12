Des ateliers de prévention routière pour les seniors Maison de quartier des Confluences Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-11-17 14:00 – 16:30

Gratuit : oui Gratuit sur inscription Senior

La Maison de la tranquillité publique de Nantes, en lien avec la police municipale et la direction du parcours de vie des aînés, se déplace dans les maisons de quartier et propose des ateliers dédiés à la prévention routière à destination des seniors, en partenariat avec l’association de prévention routière.Comprendre, apprendre et appréhender : faites le point et venez tester vos connaissances ! Le mardi 17 novembre 2026, de 14h à 16h30, participez à l’atelier « Restez mobiles, conduisez en toute sécurité ! »Maison de quartier des Confluences – 4, place du Muguet Nantais (Nantes Sud)Accès : busway ligne 4 arrêt Clos ToreauAtelier gratuit sur inscription : contact@maisontranquillite.fr / 02 40 41 54 44

Maison de quartier des Confluences Nantes Sud Nantes 44200

02 40 41 59 65 MQ-Confluences@mairie-nantes.fr 02 40 41 54 44 mailto:contact@maisontranquillite.fr



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