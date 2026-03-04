Des avions de chasse la nuit, Musée d’Avord, Avord

Des avions de chasse la nuit Samedi 23 mai, 09h30, 19h00 Musée d’Avord Cher

Nombre à l’extérieur : 60 personnes et nombre à l’intérieur : 20 personnnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T09:30:00+02:00 – 2026-05-23T12:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:30:00+02:00

Exposition des avions de chasse le jour le matin

avec musée guidée du musée

Exposition des avions de chasse la nuit, le soir

avec musée guidée du musée.

Musée d’Avord 05 rue Aindling 18520 AVORD Avord 18520 Cher Centre-Val de Loire 0675713662 https://poleaeronautiqueavord.fr Histoire du Camp d’Avord de l’Aviation de 1912 à nos jours. présentation matériels et avions . Parking sur place et gare à 300m

Nuit européenne des musées

©4A -Avord