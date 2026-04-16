Avord

Nuit Européenne des Musées Des Avions de Chasse la Nuit

5 Rue d’Aindling Avord Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 09:30:00

fin : 2026-05-23 12:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Plongez dans l’univers de l’aviation militaire avec une visite nocturne exceptionnelle autour des avions de chasse au musée d’Avord.

À l’occasion de la Nuit européenne des musées, le musée d’Avord vous ouvre ses portes pour une immersion originale dans le monde de l’aéronautique militaire. La visite, proposée en soirée, permet d’observer des avions de chasse dans une ambiance nocturne particulière, accompagnée d’une découverte guidée du musée. Une expérience unique mêlant histoire, technique et patrimoine, accessible à tous les curieux d’aviation. .

5 Rue d’Aindling Avord 18520 Cher Centre-Val de Loire +33 6 75 71 36 62

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English :

Immerse yourself in the world of military aviation with an exceptional night-time tour of fighter planes at the Avord museum.

L’événement Nuit Européenne des Musées Des Avions de Chasse la Nuit Avord a été mis à jour le 2026-04-16 par OT BOURGES