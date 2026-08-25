Des baleines dans la cour Route d’Esnans Baume-les-Dames
vendredi 9 octobre 2026 · Route d'Esnans · Baume-les-Dames
Informations pratiques
Baume-les-Dames
Des baleines dans la cour
Route d’Esnans La Caré Baume-les-Dames Doubs
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09 20:30:00
fin : 2026-10-09
Date(s) :
2026-10-09
Inspirée du roman Grosse ! (Éditions Modestime, 2022), la pièce aborde la tyrannie de l’apparence subie par les jeunes et les régimes délétères pour leur santé ; elle dénonce les stéréotypes sexistes, les préjugés sur la corpulence et sur l’obésité une maladie multifactorielle ainsi que la stigmatisation qui engendre, aggrave et perpétue l’obésité. .
Route d’Esnans La Caré Baume-les-Dames 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 84 41 67 culture@baumelesdames.org
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English :
L’événement Des baleines dans la cour Baume-les-Dames a été mis à jour le 2026-08-25 par OFFICE DE TOURISME DU DOUBS BAUMOIS
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