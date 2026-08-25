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AGENDA · Baume-les-Dames

Des baleines dans la cour Route d’Esnans Baume-les-Dames

vendredi 9 octobre 2026 · Route d'Esnans · Baume-les-Dames

Informations pratiques

Début
vendredi 9 octobre 2026
Fin
vendredi 9 octobre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Route d'Esnans
Adresse
La Caré
Ville
25110 Baume-les-Dames
Département
Doubs
Tarif
5 5 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Baume-les-Dames

Des baleines dans la cour

Route d’Esnans La Caré Baume-les-Dames Doubs

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09 20:30:00
fin : 2026-10-09

Date(s) :
2026-10-09

Inspirée du roman Grosse ! (Éditions Modestime, 2022), la pièce aborde la tyrannie de l’apparence subie par les jeunes et les régimes délétères pour leur santé ; elle dénonce les stéréotypes sexistes, les préjugés sur la corpulence et sur l’obésité une maladie multifactorielle ainsi que la stigmatisation qui engendre, aggrave et perpétue l’obésité.   .

Route d’Esnans La Caré Baume-les-Dames 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 84 41 67  culture@baumelesdames.org

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English :

L’événement Des baleines dans la cour Baume-les-Dames a été mis à jour le 2026-08-25 par OFFICE DE TOURISME DU DOUBS BAUMOIS

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