Exposition de peintres amateurs à l’abbaye de Baume-les-Dames, Abbaye de bénédictines, Baume-les-Dames

Informations pratiques

Exposition de peintres amateurs à l’abbaye de Baume-les-Dames 19 et 20 septembre Abbaye de bénédictines Doubs

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez les œuvres de peintres amateurs de la région dans le superbe cadre de l’abbaye de Baume-les-Dames.

Abbaye de bénédictines 6 Pl. de l’Abbaye, 25110 Baume-les-Dames, France Baume-les-Dames 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté Baume est citée comme abbaye dès 819. La disposition de l’abbaye médiévale est mal connue. L’église, reconstruite à l’époque romane, était au même emplacement que l’actuelle et que les précédentes, comme le suggère la découverte de sarcophages vers l’abside. Le cellier du XVe siècle est au nord de l’église. Au XVIIe siècle, les textes distinguent le quartier abbatial au nord et le cloître au sud de l’église. La porte de l’abbaye à l’ouest date de cette époque. Au XVIIIe siècle, les religieuses reconstruisent ou aménagent à leurs frais les maisons autour de la cour du cloître où elles logent leurs nièces. La reconstruction de l’église, commencée en 1738, reprise en 1758, s’arrêta à la deuxième travée de la nef. En 1787, l’abbaye présente le plan d’ensemble et les bâtiments actuels. La Révolution procéda à des destructions limitées pour vendre les bâtiments et percer une rue. La construction de l’hôtel de ville en 1825 empiéta sur l’ancien logis abbatial. L’église conserve sa coupole à la croisée, ainsi que les stucs de ses élévations intérieures. Le quartier abbatial comporte encore des remises, écuries et soues à porcs sur la cour des communs.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez les œuvres de peintres amateurs de la région dans le superbe cadre de l’abbaye de Baume-les-Dames.

© Office de tourisme du Doubs baumois