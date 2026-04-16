Des Cahen d’Anvers aux Rothschild, l’histoire au féminin des grandes familles « israélites » françaises Mémorial de la Shoah Paris
Des Cahen d’Anvers aux Rothschild, l’histoire au féminin des grandes familles « israélites » françaises Mémorial de la Shoah Paris jeudi 7 mai 2026.
Dès le début des années 1950, les anciens déportés et les familles de disparus expriment le souhait de voir inscrite dans le calendrier une date réservée au souvenir de la Déportation. La loi du 14 avril 1954 fait du dimanche d’avril une journée de célébration nationale. Un hommage est d’abord rendu au Mémorial de la Shoah puis au Mémorial des martyrs de la Déportation.
En partenariat avec le ministère des Armées.
Hommage aux victimes de déportation.
En partenariat avec le ministère des Armées.
Le jeudi 07 mai 2026
de 19h00 à 21h00
payant
Tarif : 3€ à 5€
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-07T22:00:00+02:00
fin : 2026-05-08T00:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-07T19:00:00+02:00_2026-05-07T21:00:00+02:00
Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris
Métro -> 7 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)
Bus -> 6772 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)
Vélib -> Hôtel de Ville – Pont-Marie (115.49m)
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