Informations pratiques

Montreuil-sur-Mer

Des Caves Médiévales… au Caviste d’Aujourd’hui

11-13 rue Pierre Ledent Montreuil-sur-Mer Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-13

Visite Guidée

Jeudi 13 août à 11h

Maison du Tourisme et du Patrimoine

—————————-

Ici, les caves et souterrains de la cité médiévale se révèlent… Les guides vous ouvrent les portes d’endroits mystérieux habituellement fermés au public ! Une cave en amenant une autre, un des cavistes à Montreuil-sur-Mer, vous attendra pour une dégustation des bouteilles dont il a le secret !

Duréee 1h Tarif unique: 9€ Rendez-vous Maison du Tourisme et du Patrimoine, 11/13 rue Pierre Ledent

Jauge limitée Réservation conseillée 03 21 06 04 27 ou accueil@destinationmontreuilsurmer.com

Animée par le service d’Animation et de Valorisation du Patrimoine de l’OTMCO en collaboration avec la Vinophilie de Montreuil-sur-Mer

Crédit Service Patrimoine .

11-13 rue Pierre Ledent Montreuil-sur-Mer 62170 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 06 04 27 accueil@destinationmontreuilsurmer.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Des Caves Médiévales… au Caviste d’Aujourd’hui Montreuil-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-11 par Maison du Tourisme et du patrimoine de Montreuil-sur-Mer