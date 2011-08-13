Des Caves Médiévales… au Caviste d’Aujourd’hui Montreuil-sur-Mer
jeudi 13 août 2026 · Montreuil-sur-Mer
Informations pratiques
Montreuil-sur-Mer
Des Caves Médiévales… au Caviste d’Aujourd’hui
11-13 rue Pierre Ledent Montreuil-sur-Mer Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13
fin : 2026-08-13
Date(s) :
2026-08-13
Visite Guidée
Jeudi 13 août à 11h
Maison du Tourisme et du Patrimoine
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Ici, les caves et souterrains de la cité médiévale se révèlent… Les guides vous ouvrent les portes d’endroits mystérieux habituellement fermés au public ! Une cave en amenant une autre, un des cavistes à Montreuil-sur-Mer, vous attendra pour une dégustation des bouteilles dont il a le secret !
Duréee 1h Tarif unique: 9€ Rendez-vous Maison du Tourisme et du Patrimoine, 11/13 rue Pierre Ledent
Jauge limitée Réservation conseillée 03 21 06 04 27 ou accueil@destinationmontreuilsurmer.com
Animée par le service d’Animation et de Valorisation du Patrimoine de l’OTMCO en collaboration avec la Vinophilie de Montreuil-sur-Mer
Crédit Service Patrimoine .
11-13 rue Pierre Ledent Montreuil-sur-Mer 62170 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 06 04 27 accueil@destinationmontreuilsurmer.com
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English :
L’événement Des Caves Médiévales… au Caviste d’Aujourd’hui Montreuil-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-11 par Maison du Tourisme et du patrimoine de Montreuil-sur-Mer
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