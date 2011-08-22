Informations pratiques

Montreuil-sur-Mer

Visite Flash de Montreuil-sur-Mer

11-13 rue Pierre Ledent Montreuil-sur-Mer Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Découverte de la Cité Millénaire

Samedi 22 août à 11h

Maison du Tourisme et du Patrimoine

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Votre guide vous invite à une balade à travers le temps ! Des remparts, vous gagnerez le cœur de la ville, afin de découvrir ses ruelles médiévales pavées, ses édifices religieux et ses maisons pittoresques.

Durée 1h30 Jauge limitée Tarif plein 5€, tarif réduit 3€

Rendez-vous 11-13 rue Pierre Ledent Montreuil

Réservation au 03 21 06 04 27 ou par mail accueil@destinationmontreuilsurmer.com

Animée par le service d’Animation et de Valorisation du Patrimoine de l’OTMCO

Crédit Manon Herdier .

11-13 rue Pierre Ledent Montreuil-sur-Mer 62170 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 06 04 27 accueil@destinationmontreuilsurmer.com

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English :

L’événement Visite Flash de Montreuil-sur-Mer Montreuil-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-11 par Maison du Tourisme et du patrimoine de Montreuil-sur-Mer