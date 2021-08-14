Visite Crépusculaire Montreuil… aux Lanternes Montreuil-sur-Mer
vendredi 14 août 2026 · Montreuil-sur-Mer
Informations pratiques
Montreuil-sur-Mer
Visite Crépusculaire Montreuil… aux Lanternes
11-13 rue Pierre Ledent Montreuil-sur-Mer Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
Visite Guidée en Soirée
Vendredi 14 août à 21h
Maison du Tourisme et du Patrimoine
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La nuit, les trésors de Montreuil prennent un tout autre aspect.
Venez percer les mystères de la ville et ses secrets, pousser des portes dérobées pour en contempler toute leur beauté.
Durée 1h Tarif plein 7€ ; tarif réduit 5€
Rendez-vous à la maison du Tourisme et du Patrimoine 11-13 rue Pierre Ledent
Réservation conseillée au 03 21 06 04 27 ou accueil@destinationmontreuilsurmer.com
Animée par le service d’Animation et de Valorisation du Patrimoine de l’OTMCO
Crédit Service Patrimoine/G. Wittevrongel .
11-13 rue Pierre Ledent Montreuil-sur-Mer 62170 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 06 04 27 accueil@destinationmontreuilsurmer.com
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English :
L’événement Visite Crépusculaire Montreuil… aux Lanternes Montreuil-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-11 par Maison du Tourisme et du patrimoine de Montreuil-sur-Mer
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