Des clowns au musée, Le Carton voyageur – Musée de la carte postale, Baud

Informations pratiques

Des clowns au musée Dimanche 20 septembre, 11h00, 16h00 Le Carton voyageur – Musée de la carte postale Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Deux clowns rêvent de devenir guides au Carton voyageur-Musée de la Carte Postale.

Après avoir rencontré la véritable guide du musée, elles la kidnappent, l’enferment dans un placard… et prennent sa place !

Les voilà propulsées au cœur d’un univers peuplé d’images d’un autre temps : cartes postales anciennes, scènes de vie quotidienne, souvenirs remplis d’histoires. À leur manière décalée et pleine de fantaisie, elles s’improvisent médiatrices culturelles et entraînent le public dans une visite inattendue.

Entre interprétations farfelues, digressions poétiques et découvertes authentiques, elles revisitent l’histoire de la carte postale, ses usages et ses secrets, tout en restant fidèles à la réalité.

Une visite guidée pas comme les autres pour toute la famille, où la folie douce devient un chemin vers la mémoire et le patrimoine.

Le Carton voyageur – Musée de la carte postale 3 Avenue Jean Moulin, 56150 Baud, France Baud 56150 Morbihan Bretagne +33297511514 https://www.lecartonvoyageur.fr Le fonds du musée concerne essentiellement la période de l’âge d’or de la carte postale (1900 – 1920) et est spécialisé sur les cinq départements de la Bretagne historique (Côtes-d’Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Loire-Atlantique et Morbihan). Ces collections représentent un patrimoine iconographique d’une grande richesse. Tous les aspects de la vie quotidienne à la Belle Époque sont évoqués sur ce petit bout de carton voyageur : une noce avec 1.800 convives, les petits métiers disparus, la vie en campagne et dans les villes, les moyens de transport, les industries, les grèves, les manifestations politiques, les fêtes, les pardons…. La carte postale, qui est à l’époque un média à part entière, est l’ancêtre de la télévision, d’internet et des réseaux sociaux actuels. Sans oublier son importance pour visualiser au fil des décennies l’évolution des paysages, l’urbanisation grandissante des campagnes et le développement des bourgs.

Deux clowns rêvent de devenir guides au Carton voyageur-Musée de la Carte Postale.

© Alexandre Costes