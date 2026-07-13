Informations pratiques

Baud

Les décapsulés septembre

Champ de foire Baud Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-12

Le bar Les Décapsulés vous propose des soirées concerts

• samedi 12 de 16h à 1h du matin DJ’s, concerts, food trucks, buvette

• samedi 19 à partir de 19h30 concert trio Les gratt’innées | reprises françaises, pop rock

• samedi 26 à partir de 20h DJ phoniandflore | mix dub stepper & électro .

Champ de foire Baud 56150 Morbihan Bretagne +33 2 97 39 68 04

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English :

L’événement Les décapsulés septembre Baud a été mis à jour le 2026-07-13 par OT BAUD Communauté