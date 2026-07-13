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AGENDA · Baud

Les décapsulés septembre Baud

samedi 12 septembre 2026 · Baud

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Adresse
Champ de foire
Ville
56150 Baud
Département
Morbihan
Tarif

Baud

Les décapsulés septembre

Champ de foire Baud Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12
fin : 2026-09-26

Date(s) :
2026-09-12

Le bar Les Décapsulés vous propose des soirées concerts
• samedi 12 de 16h à 1h du matin DJ’s, concerts, food trucks, buvette
• samedi 19 à partir de 19h30 concert trio Les gratt’innées | reprises françaises, pop rock
• samedi 26 à partir de 20h DJ phoniandflore | mix dub stepper & électro   .

Champ de foire Baud 56150 Morbihan Bretagne +33 2 97 39 68 04 

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English :

L’événement Les décapsulés septembre Baud a été mis à jour le 2026-07-13 par OT BAUD Communauté

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