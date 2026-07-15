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AGENDA · Baud

Happy Urban Trail Baud

samedi 19 septembre 2026 · Baud

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
16:00:00
Adresse
Place de l'église
Ville
56150 Baud
Département
Morbihan
Tarif

Baud

Happy Urban Trail

Place de l’église Baud Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 16:00:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Parcours Happy (Enfants) à 16h15 course pour les moins de 10 ans. avenue Jean Moulin. Inscription le 20/09 au marché ou avant la course.
Parcours Urban 9 km à 16h30, Parcours Trail 14 km à 16h30 (coureurs uniquement)
Inscriptions pour les coureurs sur klikego.com   .

Place de l’église Baud 56150 Morbihan Bretagne  

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English :

L’événement Happy Urban Trail Baud a été mis à jour le 2026-07-12 par OT BAUD Communauté

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