Informations pratiques

Baud

Happy Urban Trail

Place de l’église Baud Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 16:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Parcours Happy (Enfants) à 16h15 course pour les moins de 10 ans. avenue Jean Moulin. Inscription le 20/09 au marché ou avant la course.

Parcours Urban 9 km à 16h30, Parcours Trail 14 km à 16h30 (coureurs uniquement)

Inscriptions pour les coureurs sur klikego.com .

Place de l’église Baud 56150 Morbihan Bretagne

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English :

L’événement Happy Urban Trail Baud a été mis à jour le 2026-07-12 par OT BAUD Communauté