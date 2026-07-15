AGENDA · Baud
Happy Urban Trail Baud
samedi 19 septembre 2026 · Baud
Informations pratiques
Baud
Happy Urban Trail
Place de l’église Baud Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 16:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Parcours Happy (Enfants) à 16h15 course pour les moins de 10 ans. avenue Jean Moulin. Inscription le 20/09 au marché ou avant la course.
Parcours Urban 9 km à 16h30, Parcours Trail 14 km à 16h30 (coureurs uniquement)
Inscriptions pour les coureurs sur klikego.com .
Place de l’église Baud 56150 Morbihan Bretagne
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English :
L’événement Happy Urban Trail Baud a été mis à jour le 2026-07-12 par OT BAUD Communauté
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