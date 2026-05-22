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Des cookies pas comme les autres Saint-Thégonnec Loc-Eguiner

Des cookies pas comme les autres Saint-Thégonnec Loc-Eguiner vendredi 10 juillet 2026.

Adresse : Médiathèque

Ville : 29410 Saint-Thégonnec Loc-Eguiner

Département : Finistère

Début : vendredi 10 juillet 2026

Fin : vendredi 10 juillet 2026

Tarif :

Saint-Thégonnec Loc-Eguiner

Des cookies pas comme les autres

Médiathèque Saint-Thégonnec Loc-Eguiner Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10
fin : 2026-07-10

Date(s) :
2026-07-10

Un atelier gourmand et créatif pour découvrir comment transformer du pain rassis et des orties en cookies savoureux et engagés contre le gaspillage.
Rdv médiathèque Ti Lutig.
Sur inscription au 02 98 78 45 69 afqp29@gmail.com
Animation gratuite proposée en partenariat avec la commune de Saint-Thégonnec Loc-Éguiner, dans le cadre du label Territoire Engagé pour la Nature de la commune.
Dès 5 ans.   .

Médiathèque Saint-Thégonnec Loc-Eguiner 29410 Finistère Bretagne +33 2 98 78 45 69 

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English :

L’événement Des cookies pas comme les autres Saint-Thégonnec Loc-Eguiner a été mis à jour le 2026-05-22 par OT BAIE DE MORLAIX

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