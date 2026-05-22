Saint-Thégonnec Loc-Eguiner

Des cookies pas comme les autres

Médiathèque Saint-Thégonnec Loc-Eguiner Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

Un atelier gourmand et créatif pour découvrir comment transformer du pain rassis et des orties en cookies savoureux et engagés contre le gaspillage.

Rdv médiathèque Ti Lutig.

Sur inscription au 02 98 78 45 69 afqp29@gmail.com

Animation gratuite proposée en partenariat avec la commune de Saint-Thégonnec Loc-Éguiner, dans le cadre du label Territoire Engagé pour la Nature de la commune.

Dès 5 ans. .

Médiathèque Saint-Thégonnec Loc-Eguiner 29410 Finistère Bretagne +33 2 98 78 45 69

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L’événement Des cookies pas comme les autres Saint-Thégonnec Loc-Eguiner a été mis à jour le 2026-05-22 par OT BAIE DE MORLAIX