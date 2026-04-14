Des coups de pédale qui ont du goût !, CPAM des Deux-Sèvres, Bessines

Des coups de pédale qui ont du goût ! Lundi 4 mai, 07h00 CPAM des Deux-Sèvres Deux-Sèvres

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-04T07:00:00+02:00 – 2026-05-04T18:00:00+02:00

Fin : 2026-05-04T07:00:00+02:00 – 2026-05-04T18:00:00+02:00

CPAM des Deux-Sèvres rue de l’angélique Bessines Bessines 79000 La Mude Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

À l’occasion de Mai à Vélo, la CPAM des Deux-Sèvres offre un repas au foodtruck à chaque collaborateur qui monte en selle au moins une fois en mai !

Mai à vélo