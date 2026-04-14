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Des coups de pédale qui ont du goût !, CPAM des Deux-Sèvres, Bessines

Des coups de pédale qui ont du goût !, CPAM des Deux-Sèvres, Bessines

Des coups de pédale qui ont du goût !, CPAM des Deux-Sèvres, Bessines lundi 4 mai 2026.

Lieu : CPAM des Deux-Sèvres

Adresse : rue de l'angélique Bessines

Ville : 79000 Bessines

Département : Deux-Sèvres

Début : lundi 4 mai 2026

Fin : lundi 4 mai 2026

Des coups de pédale qui ont du goût ! Lundi 4 mai, 07h00 CPAM des Deux-Sèvres Deux-Sèvres

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-04T07:00:00+02:00 – 2026-05-04T18:00:00+02:00
Fin : 2026-05-04T07:00:00+02:00 – 2026-05-04T18:00:00+02:00

CPAM des Deux-Sèvres rue de l’angélique Bessines Bessines 79000 La Mude Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine
À l’occasion de Mai à Vélo, la CPAM des Deux-Sèvres offre un repas au foodtruck à chaque collaborateur qui monte en selle au moins une fois en mai !

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