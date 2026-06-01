Des fables au jardin, manoir de Longuefougere, Torcé-Viviers-en-Charnie

Des fables au jardin 5 – 7 juin manoir de Longuefougere Mayenne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Visite libre du jardin:

– parcours fables de La Fontaine

– lecture de fables dans le parc par une conteuse à 15h et 16h, samedi et dimanche (si beau temps).

manoir de Longuefougere Torcé-Viviers-en-Charnie Torcé-Viviers-en-Charnie 53270 Mayenne Pays de la Loire 0675292409 Manoir des XVème et XVIème siècles avec son jardin d’inspiration Renaissance. Parking le long de l’allée du manoir ( nombre de places limitées).

Visite libre du jardin:

©Poulain de la fontaine, propriétaires